LIVE Ginnastica artistica - Europei juniores 2024 in DIRETTA | l’Italia sogna il trionfo con la squadr - attesa per Perotti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStartlist e ordini di rotazione Buongiorno e benvenuti alladeglidifemminile. Prosegue la rassegna continentale alla Fiera di Rimini, ci aspetta un’intensa giornata con le qualificazioni, che serviranno anche per assegnare le medaglie della gara ae e del concorso generale individuale. Scenderanno in pedana le under 16, si gareggia con la formula del 5-4-3: ogni formazione schiera quattro atlete per ogni attrezzo e vengono considerati soltanto i migliori tre punteggi.è stata inserita nella seconda suddivisione, dunque scenderà in pedana alle ore 12.30. Le azzurre sono tra le più ...