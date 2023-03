Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReteSport : ?? La #Roma si suicida nuovamente nel #derby, dopo l'andata e regala un'altra vittoria ai biancocelesti Le pagelle… - romaforever_it : Derby, altra rissa nel finale: espulsi Marusic e Cristante - Laicherrr : RT @romanismo85: Derby deciso qui. Punto. Più di 70 minuti 10 vs 11. Altra ennesima cazzata (purtroppo non la sua prima) che ci vede ora lo… - LALAZIOMIA : Derby, altra rissa nel finale: espulsi Marusic e Cristante - riktroiani : @FabrizioRoncone @OfficialASRoma Un derby perso per un'altra Ibanezzata. Rode perché in 11 contro 10 la Lazio non h… -

nervoso dall'inizio alla fine. Dopo il rosso di Ibanez e dopo la rissa scatenata da Pedro e dalla panchina giallorossa, al 90' c'è stata una nuova rissa . A farne le spese sono stati Marusic e ...... in questo campionato duee due ko, entrambi per 1 - 0. L'inizio è tutto di marca laziale, Luis Alberto per poco non trova l'incrocio dei pali con un destro a giro mentre dall'parte prova ...... mentre per i giallorossi, dopo la debacle col Sassuolo, arriva un'sconfitta in Serie A, stavolta ancora più dolorosa. Duee due ko, entrambi per 1 - 0, per gli uomini di Mourinho in ...

Derby, altra rissa nel finale: espulsi Marusic e Cristante Corriere dello Sport

LA FOLLIA DI IBANEZ - Non fosse arrivata l’espulsione di Ibanez, forse questo derby non si sarebbe mai acceso. Da quel rosso (giusto, peraltro) in poi, la partita si è infiammata. Scontri, mezze risse ...Dall’altra parte, Wijnaldum non inquadra la porta dalla distanza ... troppo poco per evitare la sconfitta, il derby è della Lazio.