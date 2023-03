Salernitana-Bologna, Arnautovic entra e si infortuna: dentro Sansone (Di sabato 18 marzo 2023) Momento nerissimo per Marko Arnautovic. Nel corso del secondo tempo di Salernitana-Bologna, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, il centravanti austriaco era rientrato in campo dopo una lunga assenza sia per un infortunio ma anche per scelte tecniche di Thiago Motta. Ma la sua partita è durata solamente diciassette minuti visto che si è infortunato ed ha chiesto immediatamente il cambio: al suo posto è entrato Sansone. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami strumentali per capire di che entità è lo stop di Arnautovic. L’ennesimo di una stagione davvero sfortunata. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Momento nerissimo per Marko. Nel corso del secondo tempo di, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, il cvanti austriaco era rito in campo dopo una lunga assenza sia per un infortunio ma anche per scelte tecniche di Thiago Motta. Ma la sua partita è durata solamente diciassette minuti visto che si èto ed ha chiesto immediatamente il cambio: al suo posto èto. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami strumentali per capire di che entità è lo stop di. L’ennesimo di una stagione davvero sfortunata. SportFace.

