Cgil | Landini attacca Meloni e la riforma del fisco | “Pronti allo sciopero | non ci fermeremo Non possono pagare sempre i lavoratori”

(Di sabato 18 marzo 2023) Laè prontae la prossima settimana è in programma un incontro con Cisl e Uil per avviare la mobilitazione. Dopo avere ospitato il suo intervento a Rimini, nel discorso di chiusura del XIX congresso il segretario generale della, Maurizio, rimarca la “diversità molto profonda, molto consistente” che lo separa dalla premier Giorgia. L’attacco al governo riguarda in particolare ile la legge delega approvata giovedì in Consiglio dei ministri: “Non siamo assolutamente d’accordo”, sottolinea, “non siamo più disponibili ad accettare l’idea di un sistema fiscale che continua a gravare suidipendenti e pensionati“. “Lo diciamo in modo chiaro al governo, alle forze politiche, alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Da #Landini a #Rimini c’era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e… - marcodimaio : I contestatori Cgil che se la sono presa con @CarloCalenda e @GiorgiaMeloni in realtà ce l’hanno con #Landini: “col… - stanzaselvaggia : Landini, pensati furbo. Oggi sul Fatto scrivo di Meloni alla Cgil e del grande favore che le hanno fatto Landini, E… - jupiterxc : RT @Agenzia_Ansa: Con la premier Meloni c'è 'una diversità molto profonda. Pronti anche allo sciopero. Lo vogliamo fare insieme a Cisl e Ui… - infoitinterno : Landini chiude il congresso Cgil ringraziando Mattarella -

Così il segretario della, nell'intervento di chiusura del XIX Congresso, all'indomani dell'intervento della presidente del Consiglio.Per la chiusura del XIX congresso Maurizioopta per il casual: via il classico vestito grigio, sale sul palco con la felpa rossa dellae parla alla platea, commosso , ed emozionato. 'Nessuno si impegna nel sindacato per mestiere ...Per la chiusura del XIX congresso Maurizioopta per il casual: via il classico vestito grigio, sale sul palco con la felpa rossa dellae parla alla platea, commosso, ed emozionato. 'Nessuno si impegna nel sindacato per mestiere ma ...

Con la felpa rossa della Cgil Maurizio Landini conclude il 19° Congresso dell’organizzazione sindacale di cui è segretario. Un intervento costituito da ringraziamenti (in particolare al presidente ...Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nell'intervento di chiusura del XIX congresso, all'indomani dell'intervento della presidente del Consiglio.