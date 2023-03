Mutuo 2023: cosa succede con il rialzo tassi Bce? Gli scenari (Di venerdì 17 marzo 2023) Mutuo 2023: come largamente atteso, è arrivato un nuovo rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. Non sono esclusi nel prossimo futuro altri interventi dello stesso tipo. Quali ripercussioni potrebbe avere la decisione sull’andamento dei piani di ammortamento? Gli scenari più probabili secondo gli analisti. Mutuo 2023: la Banca Centrale Europea ha nuovamente alzato il costo del denaro di altri 50 punti base cioè di un ulteriore 0.50%. Nel complesso il rialzo porta i tassi di interesse attuali a un valore compreso tra il 3 e il 3,75%. La Bce prosegue sulla linea di un inasprimento della politica monetaria continentale di fatto senza precedenti: negli scorsi mesi i rialzi avevano ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 17 marzo 2023): come largamente atteso, è arrivato un nuovodeidi interesse da parte della Banca Centrale Europea. Non sono esclusi nel prossimo futuro altri interventi dello stesso tipo. Quali ripercussioni potrebbe avere la decisione sull’andamento dei piani di ammortamento? Glipiù probabili secondo gli analisti.: la Banca Centrale Europea ha nuovamente alzato il costo del denaro di altri 50 punti base cioè di un ulteriore 0.50%. Nel complesso ilporta idi interesse attuali a un valore compreso tra il 3 e il 3,75%. Laprosegue sulla linea di un inasprimento della politica monetaria continentale di fatto senza precedenti: negli scorsi mesi i rialzi avevano ...

