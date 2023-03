Ultime Notizie – Azienda provinciale trentina apre iscrizioni a concorso infermieri

(Di giovedì 16 marzo 2023) “Fare l’infermiere in Trentino, ci hai mai pensato? Se anche tu pensi che oltre alla crescita professionale siano importanti la qualità e l’ambiente di vita, allora il Trentino e l’sanitaria sono quello che fa per te!”. Con questo invito l’per i servizi sanitari (Apss) della Provincia autonoma di Trentooggi unper l’assunzione a tempo indeterminato dida inserire nei 7 ospedali o nelle strutture territoriali dell’unicasanitaria pubblica della provincia di Trento. L’iscrizione al– spiega una nota – si effettua online dal sito www.apss.tn.it > Lavora con noi. Per iscriversi c’è tempo fino alle 12 di venerdì 14 aprile. E’ prevista una selezione iniziale, che darà la possibilità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - paoloigna1 : RT @agorarai: Da Vincenzo Perrone della @TgrRaiCampania le ultime notizie da Napoli dopo la notte di violenze tra i tifosi del Napoli e que… - GrSociale : ?? Grs è online: le ultime notizie sul sociale raccontate in 3?? minuti #16marzo ?? ? ??'???????????????? ??????????????????:… - QdSit : Bonus veicoli sicuri 2023 in scadenza, cos’è e come fare domanda - LucaGiovagnoni : RT @rusembitalia: ???? ULTIME NOTIZIE In seguito alla guerriglia urbana di Napoli, il ministro Lamorgese ha rassegnato le dimissioni. #Napol… -

2023 - 03 - 16 10:45:37 Il Cremlino: rammarico per Svezia e Finlandia nella Nato Il Cremlino esprime 'rammarico' per la volontà di Finlandia e Svezia di entrare nella Nato, perché 'la Russia non ...Usavano ingenti quantitativi di alcol denaturato importato dall'estero per fronteggiare la pandemia da Covid - 19 per produrre bevande alcoliche adulterate e contraffatte poi con i marchi di alcolici: ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...

Covid, le notizie. Cina, si riapre al turismo post-Covid e riprende rilascio visti Sky Tg24

Diverso è invece il trend dell'edilizia che ha perso attrattività per i giovani (erano 980 le imprese attive nel 2012 contro le 624 del periodo pre-Covid) per poi recuperarla negli ultimi anni anche ...Come viene riportato dai colleghi di Ring Side News, i preparativi per WrestleMania 39 sono un grande caos. “Abbiamo parlato con delle persone all’interno della compagnia, hanno riferito che i ...