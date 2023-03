Sondaggio Swg | l’effetto Schlein rilancia la rincorsa del Pd Cala Fratelli d’Italia – I dati

(Di lunedì 13 marzo 2023) Cresce sotto un effetto “Elly” il Partito democratico che nell’ultima settimana secondo ilSwg per il TgLa7 ha guadagnato lo 0,8% portandosi al 19,8%. Ancora largo il distacco conche resta prima forza politica nella rilevazione con il 30,3%, ma in calo rispetto a sette giorni fa di quasi mezzo punto (-0,4%). In recupero anche il M5s, che sale dello 0,4% e si porta al 16,1%. Stabile invece la Lega all’8,8%. In discesa le forze del Terzo Polo, Azione e Italia Viva, che perdono mezzo punto percentuale toccando quota 7,5%. In lieve calo anche Forza Italia dello 0,2% che portano il partito di Silvio Berlusconi al 6,4%. Trend positivo per Verdi e Sinistra italiana che salgono dello 0,2% e vanno di due decimali sopra la soglia del 3%. Per +Europa lieve crescita di un decimo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Sondaggi Sondaggio di SWG Fonte: La7 Effetto Schlein: boom del PD, che si riporta appena sotto il 20%. Cresce an… - fnicodemo : Sondaggio Swg Effetto polarizzazione Meloni Vs Elly (e il resto scompare) - CoenRothMax1 : RT @ultimora_pol: #Sondaggi Sondaggio di SWG Bene #PD e #M5S. Scendono invece #FdI e il Terzo Polo @ultimora_pol - giusev76 : RT @Open_gol: Il partito di Giorgia Meloni resta prima forza politica, ma cede terreno dopo una settimana di polemiche contro il governo ht… - Open_gol : Il partito di Giorgia Meloni resta prima forza politica, ma cede terreno dopo una settimana di polemiche contro il… -

: Quale politico ti ispira maggiore fiducia in questo momento DI' LA TUA Arretra Fratelli d'Italia anche se resta sopra il 30% secondo l'ultimoper il tg de La7. Cresce ancora il Pd e sfiora il 20% (19,8). Leggera ripresa per i 5 Stelle, stabile la Lega, tonfo del Terzo Polo e lieve calo per Forza Italia. Iscriviti alla ...- Valori %.realizzato daS.p.a. per conto di La7 S.p.a. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4538 non rispondenti) ...- Valori medi in scala 1 - 10.realizzato daS.p.a. per conto di La7 S.p.a. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 800 soggetti maggiorenni residenti in Italia (3451 non rispondenti) ...

Sondaggio Swg, l'effetto Schlein rilancia la rincorsa del Pd. Cala ... Open

Arretra Fratelli d'Italia anche se resta sopra il 30% secondo l'ultimo sondaggio Swg per il tg de La7. Cresce ancora il Pd e sfiora il 20% (19,8). Leggera ripresa per i 5 Stelle, stabile la Lega, tonf ...Enrico Mentana presenta il sondaggio SWG per il TgLa7 sugli orientamenti di voto. Cresce ancora il Partito Democratico, che continua sull'onda positivo dell'elezione della nuova segretaria Elly Schlei ...