Ragazzi e social, l'idea italiana dopo la svolta francese: "Età minima 16 anni per l'accesso e uno Spid per verificare l'identità" (Di giovedì 9 marzo 2023) dopo la proposta di Parigi, la garante per l'Infanzia Carla Garlatti rilancia l'ipotesi di una stretta: "A novembre ho scritto alla presidente del Consiglio Meloni per attuare questa riforma, ma non ho avuto ancora nessuna risposta" Leggi su repubblica (Di giovedì 9 marzo 2023)la proposta di Parigi, la garante per l'Infanzia Carla Garlatti rilancia l'ipotesi di una stretta: "A novembre ho scritto alla presidente del Consiglio Meloni per attuare questa riforma, ma non ho avuto ancora nessuna risposta"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Matteo #Salvini pubblica sui social un video di due ragazzi in monopattino in autostrada annunciando “Lavori in cor… - katrin_ns : RT @CYworldteam: Un tour per raccogliere fondi e aiutare gli adolescenti che vivono un disagio. 'Io sono stato un ragazzino felice, studiav… - NaghmehDar : RT @CYworldteam: Un tour per raccogliere fondi e aiutare gli adolescenti che vivono un disagio. 'Io sono stato un ragazzino felice, studiav… - Beatrice8371 : RT @giuliagiulu: Il mondo dei social mi fa ridere. Guardate e idolatrate tutti Mare fuori che parla di ragazzi che sbagliano e poi siete i… - ValentinaCy81 : RT @CYworldteam: Un tour per raccogliere fondi e aiutare gli adolescenti che vivono un disagio. 'Io sono stato un ragazzino felice, studiav… -