I film da vedere al cinema questa settimana (2-9 marzo 2023) (Di giovedì 2 marzo 2023) Giovedì 2 marzo si apre la settimana di cinema, pienissima di nuove uscite. Scopriamo tutti i film da vedere in sala con i trailer e le trame: da Penélope Cruz in Tutto in un giorno a Il patto del silenzio fino al terzo capitolo della saga di Creed... Leggi su europa.today (Di giovedì 2 marzo 2023) Giovedì 2si apre ladi, pienissima di nuove uscite. Scopriamo tutti idain sala con i trailer e le trame: da Penélope Cruz in Tutto in un giorno a Il patto del silenzio fino al terzo capitolo della saga di Creed...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MamolkcsMamol : RT @bunko_el: Come film in se è straordinario e una di quelle opere che, trattando il substrato mitologico/simbolico della realtà, se guard… - bunko_el : Come film in se è straordinario e una di quelle opere che, trattando il substrato mitologico/simbolico della realtà… - stenoxxx : @selavi70 Senza zucchero, mi raccomando! Poi che fai? La mangi? O vi sdraiato assieme sul divano a vedere un film con la coperta di panna... - DenizItalia : @digimedyatr Speriamo si .. sarà bello vedere Deniz in un film ora e in seguito in altri lavori, Deniz Baysal immen… - Einaudieditore : RT @reppomanuno: Andate a vedere il film The Quiet Girl tratto da una novella di Claire Keegan (piccole cose da nulla) che pubblicheremo tr… -