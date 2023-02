Insigne, Mertens e il Napoli: retroscena sul rinnovo di contratto (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il nuovo Napoli di Luciano Spalletti è ripartito senza i senatori degli anni scorsi. Da Koulibaly a Insigne, passando per Ospina, Fabian Ruiz e Dries Mertens. Dal miglior difensore dell’ultimo ventennio al miglior marcatore di sempre, gli azzurri hanno rivoluzionato la rosa in estate e quasi nessuno poteva immaginare tale exploit. Luciano Spalletti e la dirigenza del Napoli, però, hanno creduto nel profondo cambiamento e sono stati capaci – insieme al nuovo gruppo – di costruire una stagione memorabile e storica. I risultati di quest’anno sono anche frutto del coraggio e della capacità di guardare al futuro senza rimpianti. Insigne Mertens NapoliInsigne e Mertens mai vicini al rinnovo con il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il nuovodi Luciano Spalletti è ripartito senza i senatori degli anni scorsi. Da Koulibaly a, passando per Ospina, Fabian Ruiz e Dries. Dal miglior difensore dell’ultimo ventennio al miglior marcatore di sempre, gli azzurri hanno rivoluzionato la rosa in estate e quasi nessuno poteva immaginare tale exploit. Luciano Spalletti e la dirigenza del, però, hanno creduto nel profondo cambiamento e sono stati capaci – insieme al nuovo gruppo – di costruire una stagione memorabile e storica. I risultati di quest’anno sono anche frutto del coraggio e della capacità di guardare al futuro senza rimpianti.mai vicini alcon il ...

