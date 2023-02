Addio bolletta con bonus fotovoltaico 2023 e sei in regola con la direttiva UE | Mare di soldi risparmiati (Di sabato 25 febbraio 2023) Le novità sul bonus fotovoltaico per il 2023 sono molteplici e potrebbero portare ad una serie di incentivi molto interessanti per i cittadini e al risparmio di somme veramente importanti. Queste sono state giornate molto incerte dove il governo Meloni spingeva per il taglio fondi e per la relativa riduzione di alcuni bonus che erano stati eccessivamente erogati e dove dall’Europa arrivavano cambiamenti importanti e anche richieste specifiche per nuovi parametri di abitazioni e immobili. bonus fotovoltaico (ilovetrading.it)Alla fine si è arrivati al compromesso e quindi al lancio di una novità che vi permetterà di dire praticamente Addio alla bolletta, pur rispettando i canoni previsti per i nuovi piani abitativi. bonus ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 25 febbraio 2023) Le novità sulper ilsono molteplici e potrebbero portare ad una serie di incentivi molto interessanti per i cittadini e al risparmio di somme veramente importanti. Queste sono state giornate molto incerte dove il governo Meloni spingeva per il taglio fondi e per la relativa riduzione di alcuniche erano stati eccessivamente erogati e dove dall’Europa arrivavano cambiamenti importanti e anche richieste specifiche per nuovi parametri di abitazioni e immobili.(ilovetrading.it)Alla fine si è arrivati al compromesso e quindi al lancio di una novità che vi permetterà di dire praticamentealla, pur rispettando i canoni previsti per i nuovi piani abitativi....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... St4lin87 : RT @Stegosauro: Prima le restrizioni covid, poi il green pass, poi gli aumenti in bolletta e ora addio al #superbonus e via il #redditodici… - Stegosauro : Prima le restrizioni covid, poi il green pass, poi gli aumenti in bolletta e ora addio al #superbonus e via il… - MRobyAmici : Io pago canone RAI che fa una valanga di pubblicità Se viene messo nel 730, a troppi viene regalato il canone e ba… - puntodilucescam : - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Vita da fuori sede: gli effetti del caro vita sugli #studenti universitari di Trento. I rincari degli #affitti, e non s… -