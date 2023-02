Biasin: «Skriniar via per due motivi! Lukaku o Osimhen, solo un pazzo…» (Di martedì 21 febbraio 2023) Biasin ha detto la sua sulla decisione di Skriniar di lasciare l’Inter per andare al PSG. Poi si esprime su Lukaku e Osimhen, ad oggi praticamente imparagonabili Lukaku E Skriniar ? In collegamento su Radio Sportiva, Fabrizio Biasin si esprime sul belga e sulla scelta dell’ex capitano di lasciare: «Osimhen o Lukaku? Al momento solo un pazzo sceglierebbe Lukaku. L’Inter poteva andare solo Lukaku l’estate scorsa perché era un affare economico. Ma adesso non avrebbe senso. Osimhen è più giovane, ha una prospettiva migliore. Se lo vuoi devi cacciare quantomeno cento milioni. Skriniar? Va via dall’Inter perché ha ricevuto un’offerta per ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023)ha detto la sua sulla decisione didi lasciare l’Inter per andare al PSG. Poi si esprime su, ad oggi praticamente imparagonabili? In collegamento su Radio Sportiva, Fabriziosi esprime sul belga e sulla scelta dell’ex capitano di lasciare: «? Al momentoun pazzo sceglierebbe. L’Inter poteva andarel’estate scorsa perché era un affare economico. Ma adesso non avrebbe senso.è più giovane, ha una prospettiva migliore. Se lo vuoi devi cacciare quantomeno cento milioni.? Va via dall’Inter perché ha ricevuto un’offerta per ...

