Ultime Notizie Roma del 06-02-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo andiamo in apertura in Turchia una forte scossa di terremoto di magnitudo 7,9 stata registrata nella notte alle 4:17 ora locale 2:17 in Italia nel sud della Turchia non lontano dal confine con la Siria Secondo i dati il Sisma ha avuto ipocentro circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di gaziantep sono state tre le forti repliche alle 2:28 236 258 ora italiana con magnitudo Rispettivamente 5.65.2 5 da subito sono stati segnalati i crolli e danni bilancio è ancora in evoluzione l’ultimo aggiornamento di almeno 284 morti in Turchia almeno 427 nelle zone della serie A contro al governo e oltre 120 nelle aree del paese controllate dai ribelli migliaia e feriti dispersi è stata ...