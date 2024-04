Baronissi - Anna Petta traccia il viaggio elettorale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 29 aprile 2024) Parte dalle frazioni ildi ascolto di, candidata Sindaco per le prossime elezioni comunali a. In occasione delle aperture dei due nuovi punti di ascolto dislocati sul territorio, ha presentato la sua visione per il futuro della città, mettendo in evidenza un programma ambizioso e inclusivo che mira a trasformarein una comunità sempre più verde, solidale e all’avanguardia. “è la mia casa, è il luogo in cui sono nata, cresciuta e dove ho deciso di crescere i miei figli.” ha dichiarato. “La immagino sempre più verde, che possa crescere nelle sue già elevate performance ed indici di sostenibilità, attenta all’ambiente, ricca di spazi verdi e volta alla tutela del territorio e alla salvaguardia ...