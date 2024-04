(Di lunedì 29 aprile 2024), martedì 30 aprile,si prepara per una giornata di impegno e mobilitazione da Nord al sud del Paese.si riuniranno in 96 assemblee inper discutere delle sfide e delle opportunità che il settore agricolo sta affrontando e costruire, partendo dalla base, le prossime battaglie che vedrannoimpegnata nei mesi che verranno in vista anche delle elezioni europee. L'evento rappresenta un momento cruciale per la più grande associazione agricola ine in Europa, che compie quest'anno 80 anni di attività. Tra i temi al centro degli incontri ci sarà la necessità di garantire trasparenza sull'origine degli alimenti con la raccolta di un milione di firme per promuovere una ...

Gli italiani hanno speso quest’anno oltre 2 miliardi di euro per imbandire le tavole della Pasqua che nell’86% dei casi hanno scelto di trascorrere tra le mura domestiche, in casa propria o di parenti e amici. E’ questo il bilancio stimato da Coldiretti /Ixe’ per il pranzo Pasqua le dal quale emerge ... Continua a leggere>>

Made in Italy, coldiretti: domani oltre 50mila agricoltori in assemblea in tutta Italia - Domani, martedì 30 aprile, coldiretti si prepara per una giornata di impegno e mobilitazione da Nord al sud del Paese. oltre 50mila ...

Orgolgio coldiretti, il 30 aprile assemblea a Sestri Levante - L’assemblea si riunirà per fare il punto sulla raccolta firme europea per l’origine obbligatoria su tutti gli alimenti ...

coldiretti Lazio: allarme cimice asiatica per raccolto, Regione intervenga - ha causato un calo del raccolto del 30 per cento con punte che superano il 40 per cento, soprattutto nei territori della provincia di Viterbo ...

