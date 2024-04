Incidente stradale nel Milanese - scontro tra moto e furgone | gravissimo un uomo

Venti anni, una passione smisurata per i motori. E una vita davanti. È Alessio Moroni il ragazzo morto mercoledì in un tragico incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 in via Fermi a Rho. Il giovane, stando a quanto finora ricostruito, era a bordo di una Suzuki Drz 400 Sm, quando si è ...

