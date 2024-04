Da Jerez a Jerez - quattro anni dopo la rinascita di Marquez

(Di lunedì 29 aprile 2024) Bologna, 29 aprile 2024 - Sono passatida quella caduta a, a luglio 2020, in un campionato in piena pandemia Covid, quando Marcdominava la Moto gp, talmente tanto che poteva uscire di pista, rientrare e rimontare tutti i migliori. Accade così, a. La sua Honda era uscita sulla sabbia, Marc si era ritrovato attardato rispetto ai migliori, ma rientrato in pista aveva cominciato a macinare giri veloci e sorpassi, talmente tanto da ipotizzare una incredibile vittoria. Invece, forse esagerando nella sua rimonta,cadde e si fratturò il braccio. Fu l’inizio di un lungo declino, fatto di un infortunio difficile, di diverse operazioni e un feeling mai più ritrovato con una Honda che nel frattempo aveva perso ...

F1. Sainz a jerez per la MotoGP: “Sarei voluto rimanere in Ferrari ma troverò un compromesso” - Prima di volare a Miami, Carlos Sainz ha presenziato al Gran Premio di jerez della MotoGP. In questa occasione ha ribadito la sua volontà di restare in Ferrari, ma troverà il giusto compromesso ...

A jerez sorride il Team Gresini: gran duello Marquez-Bagnaia - A jerez de la Frontera, dove quattro anni fa era iniziato un calvario sportivo, Marc Marquez torna sul podio sfiorando la vittoria negli ultimi giri. Un bel duello con “Pecco” Bagnaia. 20 punti che ...

Valentino Rossi a Bagnaia dopo il Gp di jerez: «Ti sarò in credito per sempre». Provocazione a Marquez - Ospite di Sky nel post gara di jerez, Valentino Rossi ha elogiato Bagnaia. Complimenti sinceri o anche provocazione all’indirizzo del suo vecchio rivale Marc Marquez

