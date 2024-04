Terra Amara chiude | ecco quando andrà in onda l’ultima puntata su Canale 5

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 aprile 2024) La soap turca sta perre i battenti dopo quasi due anni di programmazione:la data dell'ultimo episodio. L'epopea di Züleyha Altun sta per concludersi.5 ha stabilito la data in cui l'ultimo episodio diincon la partenza dell'ultimo treno diretto a Çukurova per i numerosi fan della serie. La cittadina turca è stata lo sfondo delle vicende dei personaggi che hanno accompagnato gli spettatori durante tutto questo viaggio. L'addio del pubblico di5 a Züleyha Tra meno di un mese, la soap turca che ha catturato l'attenzione di milioni di spettatori, terminerà. L'ultimadigiovedì 23 maggio, in prima serata. Nelle ...