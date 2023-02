Terremoto in Turchia e Siria | più di un migliaio i morti

"Undevastante ha scosso lae la Siria questa mattina, causando la morte di centinaia di persone e il ferimento di molte altre. I nostri pensieri sono rivolti alle popolazioni della ...Ilpotentissimo che ha colpito laha investito anche il nord della Siria , la regione che aveva già sofferto le conseguenze più pesanti di dodici anni di guerra civile. È molto ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 830 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Fortissimi terremoti in Turchia e Siria, oltre 1350 morti: allerta tsunami sul Sud Italia rientrata - Ue: “Mobilitate 10 squadre di soccorso” - Ue: “Mobilitate 10 squadre di soccorso” RaiNews

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino a confine con la Siria: centinaia di vittime. LIVE Sky Tg24

Terremoto in Turchia e Siria, centinaia di vittime e migliaia di feriti. Erdogan: "912 morti, è il terremoto più forte dal 1939" la Repubblica

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre mille morti | L'Europa: "Pronti ad aiutare" | Per l'Usgs le vittime "potrebbero essere 10mila" TGCOM

Ma il bilancio delle vittime purtroppo è destinato ad aumentare. La Farnesina: al momento non risultano feriti o morti tra i connazionali. Erdogan: ...