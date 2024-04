Conte al Napoli - De Laurentiis frena

Il Napoli pensa sempre ad Antonio Conte per la panchina della prossima stagione e c’è un dettaglio importante Il Napoli pensa sempre ad Antonio Conte per la panchina della prossima stagione e c’è un dettaglio importante. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, De Laurentiis e il tecnico ... Continua a leggere>>

la Repubblica – Pioli in pole per la panchina del Napoli, per Conte poche speranze L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul prossimo allenatore … L'articolo Pioli in pole per la panchina del Napoli, per Conte poche speranze proviene da ForzAzzurri.net.

Continua a leggere>>