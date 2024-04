Nico Williams - identificato il responsabile dei cori razzisti | la Liga denuncerà l’accaduto alla Procura

(Di lunedì 29 aprile 2024) Durante il match tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao, prima dell’intervallo, il bascoha ricevuto insulti; il match è stato sospeso per qualche minuto. La polizia ha ora individuato l’udeie laloil colpevole diSecondo quanto riportato da Marca: Oggi laaltore delegato per i crimini d’odio di Madrid, isu. L’arbitro della partita, Martínez Munuera, ...

Razzismo, Spagna peggio dell’Italia: a Madrid urlano scimmia a nico williams, lui segna, è caos - Razzismo in Liga, insulti a nico williams: cosa è successo Il primo tempo di Atletico Madrid-Athletic Bilbao non passerà di certo alla storia per i gesti tecnici di Griezmann e compagni. All’alba dell ...

Continua a leggere>>

Il giocatore dell'Athletic Bilbao ferma il gioco al Metropolitano: "Ho sentito versi di scimmia" - La mano sinistra appoggiata sul braccio destro, a mostrare il colore della pelle: l'attaccante dell'Athletic Bilbao nico williams ha reagito così agli insulti razzisti durante la partita persa 3-1 con ...

Continua a leggere>>

ATHLETIC BILBAO - nico williams: "Non è normale essere discriminati per il colore della pelle" - nico williams in gol nella sconfitta dell'Athletic Bilbao contro l'Atletico Madrid ma lo spagnolo ha alzato la voce dopo la partita: "Ho visto e sentite tre ragazzi farmi il verso della scimmia, è ina ...

Continua a leggere>>