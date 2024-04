Atp Madrid - Sinner atteso al terzo turno | orario e dove vedere in tv e streaming la partita contro Pavel Kotov

(Di lunedì 29 aprile 2024) Prosegue spedito il cammino di Jannikal Masters 1000 di. Dopo aver battuto agilmente l’amico nonché compagno in vari tornei di doppio negli ultimi mesi Lorenzo Sonego,affronterà al. Il numero 72 del mondo ha sconfitto al primolo spagnolo Ramos-Vinolas, proveniente dalle qualificazioni, e poi il numero 33 Jordan Thompson in rimonta (5-7, 6-4, 7-5). Lafra i due è tutt’altro che semplice, complice anche la fama di “bestia nera” per gli italiani di. Infatti, le vittorie del russo nel 2024 sono solo nove, ma quattro di queste sono arrivate con giocatori azzurri. Le vittime sono state Lorenzo Musetti al secondodi Hong Kong a ...

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi , lunedì 29 aprile 2024 , nel terzo turno del torneo di Madrid . L’azzurro giocherà dalle 20 sul campo centrale contro il russo Pavel Kotov, numero 75 del ranking ATP. L’incontro sarà trasmesso su Sky Sport Tennis e in streaming su Now. L’altoatesino è ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi , lunedì 29 aprile 2024 , nel terzo turno del torneo di Madrid . L'azzurro giocherà dalle 20 sul campo centrale contro il russo Pavel Kotov, numero 75 del ranking ATP. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport Tennis e in streaming su Now. L'altoatesino è reduce ... Continua a leggere>>

Nuovo appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania Speciale Madrid Open, in cui Guido Monaco , giornalista di Eurosport, ha toccato numerosissimi argomenti del sabato madrileno: Nadal , Sinner, gli italiani e quant’altro. Grande il focus sulla querelle Nadal -Challenge: “Per come l’ho ... Continua a leggere>>

Tennis, Alcaraz: "Provero' a fermare sinner ma e' complicato" - Dopo l`agevole successo sul brasiliano Seyboth Wild, battuto con un doppio 6-3, Carlos Alcaraz e' tornato a parlare di Jannik sinner. Interrogato sulle ...

Continua a leggere>>

Sorpresa sinner: passa al rovescio ad una mano. Ma non tutto è come sembra - Il siparietto sui social, registrato durante gli allenamenti per il Masters 1000 di madrid, ha scatenato tifosi e appassionati: i dettagli ...

Continua a leggere>>

Tennis, ATP madrid: quote rasoterra per sinner contro Kotov, i bookmaker spingono per un altro titolo - Come riporta Agipronews, nessun vero ostacolo per Jannik sinner anche nel terzo turno del Masters 1000 di madrid. Il numero uno italiano si troverà di fronte Pavel Kotov e vede un'altra vittoria in du ...

Continua a leggere>>