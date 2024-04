Fertilizzanti nei campi Integratori in farmacia

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 29 aprile 2024) Oggi scrivo su un argomento di cronaca quotidiana, che può essere non conosciuto. Il mercato deglie’ molto prospero, perché noi mangiano cibo con basso valore nutrizionale. Allora entriamo in un questo scenario di connessione tra l’aumento uso deinel terreno agricolo e l’aumento di uso diin noi Umani. Il terreno agricolo italiano e’ vecchio e ha perso la sua fertilità. La terra invecchia quando perde il suo carbonio organico. Il 10% del suolo agricolo italiano e’ già morto, e’ già considerato deserto. Esistono due indicatori di senescenza della terra: – indice ESAI (Enviromentally Sensitive Area Index) – indice QBS-ar (Qualità Biologica del Suolo). In Italia e’ attiva una istituzione pubblica che studia il suolo agricolo. Si chiama ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ...