A partire dalle 9.30, alla Camera dei deputati, è prevista la discussione – e il successivo voto – sulla mozione di sfiducia presentata dal M5s nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè , indagata per truffa ai danni dell'Inps in merito al caso Visibilia.

Dopo che ieri è arrivato il 'no' alla sfiducia al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, alla Camera è in discussione la mozione di sfiducia contro la ministra del Turismo, Daniela Santanché , presentata dalle opposizioni a causa dell'indagine per truffa all'Inps che la riguarda nell'ambito

Autonomia differenziata, al via in Aula alla camera la discussione del ddl Calderoli - Nell'Aula della camera dei Deputati ha preso il via la discussione generale riguardante il disegno di legge sull'Autonomia differenziata.

Al via in Aula alla camera l'esame del ddl sull'Autonomia - E' iniziata nell'Aula della camera la discussione generale sul ddl sull'Autonomia differenziata. Uno dei tre relatori Paolo Emilio Russo (Fi) sta illustrando il testo del ddl Calderoli, ministro che è ...

Autonomia, in"testo arriva in aula dopo il sì dalla Commissione camera - Approda in aula a Montecitorio la discussione generale del disegno di legge Calderoli per l'attuazione dell'autonomia differenziata."Il testo ha ottenuto il via libera dalla commissione affari costitu ...

