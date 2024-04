Perché Macron dovrebbe convertire i francesi alle tradizioni liberali europee

(Di lunedì 29 aprile 2024) Con l’arrivo massiccio, una decina di anni fa, di una nuova generazione di insegnanti-ricercatori, Sciences Po Grenoble si è trasformata in un laboratorio sociale dove l’eccellenza è divent... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Xi in visita in Francia il 6 e 7 maggio - Il presidente cinese Xi Jinping dovrebbe effettuare una visita di Stato in Francia il 6 e 7 maggio, per discutere della guerra in Ucraina con Emmanuel macron, che lo porterà anche negli Hautes-Pyrénée ...

macron ha paura e chiede alla BCE una revisione strategica della sua politica monetaria - macron chiede una BCE più interventista Secondo macron, l’istituto non deve soltanto concentrarsi sull’unico obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi. Esso dovrebbe interessarsi anche di ...

Quando i progressisti trasformano il dissenso in crimine ideologico - cui avrebbe dovuto partecipare Éric Zemmour, e le conferenze di Jean-Luc Mélenchon, ha posto la questione della libertà di espressione al centro del dibattito pubblico, a tal punto che Emmanuel macron ...

