spusu 200 XL | soli 4,98€ per chiamate senza limiti e 200 GB

(Di lunedì 29 aprile 2024)200 XL è la tariffa dell’operatore virtuale austriaco da poter attivare al costo di 7,98€ al mese, con oeffettuare la portabilità del numero, con inclusi minuti, SMS e 200 gigabyte di dati in 4G. Il costo mensile della tariffa attualmente in offerta con tutto incluso prevede:, SMS e dati in 4G+ alla massima velocità possibile. Restano attivabili le altre tariffe150 XL e150 XL 5G per venire incontro alle diverse esigenze dei consumatori, partono da un minimo di 5,98€ al mese. Continuano poi i vantaggi della riserva dati, caratteristica unica nell’attuale panorama della telefonia mobile.: opinioni, tariffe, rete, copertura, come funziona500 XL tutto incluso a 7,98€ Puoi attivare la tariffa ...

Se ti stai chiedendo Perché dovresti passare a ho Mobile la risposta è molto semplice, riceveresti 5€ in regalo e potresti attivareuna delle migliori offerte del mercato mobile. L’operatore virtuale di Vodafone non ha mai rimodulato le proprie tariffe ed offre tutta l’affidabilità e copertura ... Continua a leggere>>

Ancisi (LR): “Aumento Tari ingiusto. Ridurre la tariffa” - Riportiamo di seguito l’ordine del giorno di Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) per la seduta del consiglio comunale di domani, 30 aprile 2024: “La deliberazione n. 24 del 2024 propone a questo Consigl ...

Continua a leggere>>

“Pedemontana Veneta un pozzo senza fondo”. Dai pedaggi (per ora) 80 milioni l’anno. La Regione ne pagherà in media 300 per due decenni - senza far calare gli incassi complessivi. È stata poi lanciata una campagna pubblicitaria (affidata a Shado per 46 mila euro) per incentivare l’uso della Pedemontana. Promesse tradite – Il discorso ...

Continua a leggere>>

‘Stangata tariffe sosta, ennesimo regalo a Modena parcheggi’ - Fdi: ‘Ormai, parcheggiare nei pressi del centro è impossibile, le soluzioni alternative all’automobile non esistono’ ...

Continua a leggere>>