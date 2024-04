In 300 mila alla Festa Scudetto dell' Inter Il video dalla Terrazza 21 di Piazza Duomo

“Non ho mai visto una cosa del genere”. A dirlo il ds dell’ Inter , Piero Ausilio in merito alla Festa del popolo nerazzurro per la vittoria del ventesimo Scudetto. La parata intanto è entrata nel vivo e nel suo momento clou. I due autobus scoperti , su cui sono saliti squadra e staff, sono arrivati ... Continua a leggere>>

Il pullman con i calciatori dell’ Inter è finalmente arrivato in piazza Duomo per l’apoteosi finale della festa scudetto. Secondo la questura le persone in piazza sono circa 300 mila. I componenti della rosa sono stati presentati dallo speaker. Arriva Cuadrado ed i tifosi cantano “chi non salta è ... Continua a leggere>>

Decine di migliaia di tifosi hanno omaggiato la seconda stella vinta dai nerazzurri MILANO - In occasione delle celebrazioni organizzate da Inter FC per la conquista del titolo di Campione d'Italia di Calcio serie A, il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto un servizio di ordine ... Continua a leggere>>

Inter, festa scudetto per oltre 350mila in piazza Duomo: raffica di malori tra la folla - Appena il bus ha varcato l’ingresso della piazza, il cielo sotto la Madonnina si è colorato ... mentre tra gli oltre 350 mila tifosi intervenuti per i festeggiamenti non si sono verificati scontri. Il ...

La Croce è tornata nella basilica di San Magno: via al Palio del centenario - Le contrade in festa e tanti cittadini hanno accolto con calore e affetto il Crocione, simbolo religioso della vittoria del Palio di Legnano, che è arrivato in piazza dalla chiesa del Santo Redentore, ...

Calcio: Oltre 350mila in piazza Duomo per la festa scudetto dell'Inter - Decine di migliaia di tifosi hanno omaggiato la seconda stella vinta dai nerazzurri milaNO (ITALPRESS) - In occasione delle celebrazioni ...

