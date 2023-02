Terremoto in Turchia | allerta tsunami su tutte le coste italiane Poi l’allarme rientra

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma – E’ stata revocata l’maremoto per possibili onde sullein seguito altrae Siria. Lo comunica il Dipartimento della Protezione civile spiegando che la revoca è stata disposta sulla base dei dati elaborati dal Centro(Cat) dell’Ingv. Dopo il violento sisma era stato diramato un’per possibili onde di maremoto in arrivo sulle. “Si raccomanda di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l’area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali, avverte in una nota il dipartimento”, si leggeva sul sito della Protezione Civile. “Il maremoto consiste in una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata nella notte (le 4:17 ora locale, le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Secondo i dati dell'Ingv e ...