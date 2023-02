Terremoto di magnitudo 7 9 devasta Turchia e Siria | morte oltre tremila persone Oms | “Potrebbero essere superiori di otto volte” – la diretta

Sono migliaia le vittime, i feriti e i dispersi deldi7.9 che ha colpito la Turchia e la Siria con due scosse potenti, la scorsa notte, nell'area sud est del paese. Nelle immagini il momento di un crollo di un palazzo che si è ...La forte scossa è stata registrata nel sud della Turchia, con epicentro nella provincia di Gaziantep. È stata seguita da diverse repliche di assestamento. In mattinata altro potente sisma di7.5 nella stessa zona. Il bilancio provvisorio è di oltre 1.700 morti nelle città turche e più di mille in Siria. Migliaia i feriti e i dispersi. Si continua a scavare tra le macerie. Aiuti ...

Terremoto in provincia di Napoli, in Campania, a Pozzuoli. Magnitudo 3. Ecco qui i dettagli iLMeteo.it

Terremoto Usa, scossa di magnitudo 3.8 a Buffalo Adnkronos

Terremoto in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, a Tramonti Di Sopra. Magnitudo 2.7 iLMeteo.it

Cos'è e come si calcola la magnitudo, il valore che indica la forza di un terremoto Fanpage.it

L'Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell e il Commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarcic hanno rilasciato la seguente dichiarazione sul terremoto che ha colpito la Turchia e la S ...In Turchia è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7.9. Il sisma è avvenuto poco dopo le 4 del mattino ora locale (4:17 per l’esattezza, le 2:17 in Italia) nel sud del Paese… Leggi ...