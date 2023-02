Terremoto devastante a Gaziantep Farnesina | non risultano italiano coinvolti

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nelsisma che nella notte ha colpito una vasta area a cavallo tra Turchia e Siria non sono rimastiitaliani. La conferma è arrivata dalla, secondo cui momento “nonferiti o morti tra i connazionali”. Il premierGiorgia Meloni “segue costantemente, aggiornata dal Dipartimento della protezione civile, gli sviluppi del” ed “esprime vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite”. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. Lascossa didi magnitudo 7.9 è stata registrata alle 4:17 ora locale, le 2:17 in Italia, nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Al momento le vittime accertate sono più di 800 e i feriti sono migliaia. ...