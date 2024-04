Auto in fiamme a Trescore - sul posto i vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 aprile 2024)Balneario. Ideldel Comando di Bergamo sono intervenuti in seguito all’incendio di un’vettura aBalneario . L’allarme è scattato alle 17 in via Antonio Gramsci. Spente le, idelhanno messo in sicurezza l’e bonificato l’area compromessa.