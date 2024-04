FOTO Ponte Ferriera | il caos dopo il sogno spezzato del tunnel

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’odissea dagli automibilisti che ogni giorno percorrono ildella, una delle arterie cittadine più importanti come valvola di sfogo del traffico per il collegamento del centro citta alla periferia Est ed Ovest del capoluogo. Come noto dallo scorso 22 Aprile è entrato in vigore il provvedimento di restringimento della carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato, gestito dai movieri della ditta e dai semafori mobili, in via Due Principati nel tratto denominatodella. A meno di ulteriori proroghe l’ordinanza resterà in vigore fino al prossimo 07 maggio 2024. Inevitabili i disagi per gli automibilisti, con le principali lamentele che arrivano soprattutto dai popolosi quartieri di rione Mazzini e San Tommaso, ma anche da parte dei pedoni che si ...