Jabeur | A Madrid come a Roma le tenniste non sono trattate come i tennisti Siamo discriminate

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ons, dopo la grande vittoria contro Jelena Ostapenko che la porta ai quarti di finale del torneo di, ha parlato in conferenza stampa di quanto ancora sia lontana la parità di genere nel tennis. Laha infatti dichiarato: «Abbiamo ancora molta strada da fare, soprattutto qui a, in Europa in generale. Sento che devono rispettare di più le donne e devono rispettare il modo in cui giochiamo. Cicose che sentiamo. Il modo in cui qui trattano le donne e gli uomini è completamente diverso. Forse la gente non lo vede da fuori. Mi piace molto guardare il tennis femminile, mi piace guardare gli sport femminili in generale. Penso che meritiamo di meglio». Ons: «4 ragazze hanno dovuto condividere il campo per l’allenamento» La tennista ...