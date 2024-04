Mida entra in crisi e scoppia a piangere | Il mio percorso è stato il più difficile - me la sono sudata VIDEO

Il Serale di “ Amici di Maria De Filippi” si avvicina sempre di più alla Finale, prevista su Canale 5 il 18 maggio in prima serata. Tra i cantanti più amati di questa edizione c’è Mida . All’apparenza duro e sicuro di sé, il concorrente ha mostrato un lato inedito durante una chiacchierata con il ... Continua a leggere>>

Mida e Aurora Ranvedel sembrano aver legato molto negli ultimi giorni ma Gaia De Martino non ha reagito bene alla cosa, infatti, durante l’ultimo daytime di Amici 23, la ballerina è crollata in lacrime, dichiarando di non riuscire a rimanere indifferente a certe cose dopo che è finita la sua ...

Continua a leggere>>