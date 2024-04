Spari contro l’abitazione di un Casamonica | agguato alla Romanina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 aprile 2024 – Sono stati esplosi alcuni colpi di pistola verso la casa di un componente della famigliain zonaperiferia di Roma. Il fatto è avvenuto nel weekend appena trascorso. Stando alle prime ricostruzioni, due persone a volto coperto da un casco integrale e in sella a una moto, si sarebbero fermati davanti aldi Walter, 44 anni, e uno dei due ha sparato puntando a una finestra, mandando il vetro in frantumi. Nei pressi sono stati ritrovati tre bossoli Non ci sono stati feriti. Sul posto era presente la Polizia che sta indagando sulla vicenda: non si esclude che possa trattarsi di un avvertimento. (Fonte: Ansa) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si ...