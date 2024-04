Playoff Serie C 2024 | tabellone - le nuove dat - regolamen -o, squadre qualificate dai gironi e come funziona

Giana Erminio-Pro Vercelli sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data , orario e diretta streaming del match valido per il primo turno della fase dei gironi dei playoff di Serie C 2023 / 2024 . La settima contro l’ottava del girone A in campo in una sfida secca a eliminazione diretta con in ... Continua a leggere>>

Legnago Salus-Lumezzane sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data , orario e diretta streaming del match valido per il primo turno della fase dei gironi dei playoff di Serie C 2023 / 2024 . Parte la post season e per quanto riguarda il girone A c’è questa partita secca in cui si fronteggiano ... Continua a leggere>>

Slittano i playoff, tanto per cambiare - Anche in questa stagione, a riprova di un sistema incapace di autoriformarsi, i playoff di serie C sono costretti a slittare per il ricorso stavolta del Taranto contro i punti di penalizzazione ...

Continua a leggere>>

Calcio a 5: il tabellone e le date dei playoff scudetto della serie A 2023-2024 - Dopo la fine della stagione regolare, la serie A 2023-2024 di calcio a 5 è pronta ad assegnare il suo scudetto per l'annata in corso. Dal prossimo 10 ...

Continua a leggere>>

Pagina 2 | playoff serie C, nuove date dopo slittamento: quando gioca la Juve Next Gen - La decisione della Lega Pro va ad influenzare anche la Juventus Next Gen di Brambilla, che è riuscita a strappare la qualificazione ai playoff grazie ad una grande rimonta nel giromne di ritorno. I bi ...

Continua a leggere>>