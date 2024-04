La politica rischia grosso su Vannacci - l' avviso di Sallusti | Occhio a irriderlo troppo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Alessandro, direttore de Il Giornale, è tra gli ospiti della puntata del 28 aprile di Accordi e disaccordi, il programma che va in onda sul Nove e che vede Luca Sommi alla conduzione e Marco Travaglio come ospite fisso. Il dibattito si concentra in particolare sul generale Robertoe sulle polemiche scatenate dalle sue interviste: “Noi adesso siamo qui a irridere un po' questo personaggio bizzarro, però – avverte- stiamo attenti perché mi sembra di rivedere, da parte della classe dirigente, lo stesso atteggiamento che tantissimi anni fa, ne sono passati 30, ha tenuto all'apparire di Umberto Bossi e più di recente di Beppe Grillo. Quando Grillo è apparso sulla scenaha detto delle cose ben più rivoluzionarie o comunque scorrette, non democratiche. ‘Apriremo il Parlamento come una ...