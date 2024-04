Basket - LBA | Via alla Serie A 2024 2025 dal 29 settembre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’Assemblea della LegaA si è riunita in videoconferenza per stabilire le date della stagione, come reso noto da un comunicato ufficiale: “In apertura il presidente Umberto Gandini si è complimentato con le 8 squadre che hanno già conquistato l’accesso ai play off scudetto con un turno di anticipo, salutando la NewBrindisi che retrocede inA2 dopo 12 stagioni consecutive di permanenza nella massima. Si è inoltre complimentato con l’Olimpia Milano, vincitrice della edizionedella IBSA Next Gen Cup. L’Assemblea ha poi esaminato il planning della prossima stagione-25: si ripartirà con la Frecciarossa Supercoppa, che si disputerà il 21 e 22, mentre la regular ...