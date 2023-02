Dopo il violento terremoto nel sud della Turchia, il dipartimento della Protezione civile italiana, sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (Cat) dell'Ingv, ha diramato un'allerta per ...Carnevale è festivo Non bisogna aspettarsi bonus , invece, nel caso del carnevale: nonostante lein gran parte d'Italia - con le relative conseguenze per lo stipendio del personale ...

Scuole chiuse oggi nel Napoletano: «Pericolo maremoto dopo il terremoto in Turchia» ilmattino.it

Scuole chiuse oggi a Ischia e a Portici: allerta maremoto dopo terremoto in Turchia Fanpage.it

Allerta maremoto, scuole chiuse in alcuni comuni del napoletano: la decisione NapoliToday

Sisma in Turchia, Protezione civile: allerta tsunami per Italia. Scuole chiuse a Ischia - Positanonews Positanonews

Allerta Meteo della Protezione Civile: gelo, neve e vento di burrasca, i DETTAGLI MeteoWeb

I sindaci di Portici e di Ischia, nel Napoletano, hanno chiuso le scuole per allerta maremoto a seguito del terremoto avvenuto nella notte in Turchia ...«Reazione americana eccessiva, risponderemo con i mezzi necessari»Per gli Usa il leader cinese non può permettersi di alzare lo scontro ...