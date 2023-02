Il dramma di Luca Laurenti | la malattia | Paolo Bonolis lo ha salvato

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 6 febbraio 2023)non si sa molto della sua vita privata perché il musicista non ne ha mai parlato apertamente e spesso ha portato in televisione un personaggio buffo, ironico e comico, assai diverso dal privato. Ma cosa succede nella sua vita e quali drammi ha vissuto? Ecco cosa sappiamo. Come sappiamoha iniziato la sua carriera televisiva grazie ache lo ha scoperto e portato con sé nei suoi programmi all’inizio degli anni Novanta e da allora non si sono mai separati lavorando sempre insieme e portando al successo tanti format importanti e molto amati, basti pensare a Ciao Darwin e Chi ha incastrato Peter Pan, ma anche Striscia la notizia che hanno condotto insieme per alcune edizioni. In passatoha avuto alcuni ...