Forte terremoto in Turchia e Siria di magnitudo 7 9 | quasi 300 morti

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un violentodi7.9 ha colpito il sud-est dellae i Paesi confinanti poco dopo le 2 ora italiana. Con il passare delle ore il quadro della situazione diventa sempre più drammatico. Le autorità turche parlano di 284e 2.232 feriti. Il bilancio provvisorio, fornito dal vicepresidente turco Fuat Oktay, contava anche 1.710 edifici crollati in dieci province del sud-est anatolico, con Gaziantep e Kahramanmaras le più colpite People and rescue teams try to reach trapped residents inside collapsed buildings in Adana, Turkey, Monday, Feb. 6, 2023. A powerful quake has knocked down multiple buildings in southeast Turkey and Syria and many casualties are feared. (IHA agency via AP)Al momento insi registrano almeno 76, nel ...