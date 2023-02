Superlega 2022 2023 volley | Civitanova batte Cisterna 3-1 | ok Milano

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nella partita valevole per la settima giornata di ritorno della regular season didimaschile, la Cucine Lubesconfigge la Topcon il punteggio di 3-1 (20-25, 25-18, 25-23, 27-25). Dopo un primo set non eccellente, i cucinieri di Gianlorenzo Blengini si riscattano e approfittano del campo di casa per conquistare la decima vittoria in campionato e difendere la quarta posizione. Buona prestazione comunque, complessivamente, da parte della formazione di Fabio Soli, che si conferma una cliente scomoda per le big e lascia l’Eurosuole Forum diMarche con la consapevolezza di aver dato del filo da torcere anche ad un’avversaria forte come. Il miglior realizzatore del ...