La sanità al collasso | tra Pnrr e ipotesi autonomia regionale Il commento di De Tomaso

(Di sabato 4 febbraio 2023) Sicuro. Senza l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, il(Piano nazionale di ripresa e resilienza) non avrebbe mai visto la luce. Eppure la, devastata dal Covid, non ha ricevuto nemmeno un decimo della somma complessiva stanziata nel. Ripartizione (rectius penalizzazione) davvero singolare. Roba che un marziano sbarcato a Roma penserebbe tuttora a uno scherzo, o a un abbaglio da parte degli organi di informazione. E pensare che le cronache quotidiane sono più ripetitive di un rosario nel raccontare i disagi, le difficoltà, le carenze nel settore più importante per la vita di ciascuno. Macché. La spia più eloquente del malessere sanitario è la scarsità di medici. Curarsi sul serio è ormai diventato un lusso, come vivere a Montecarlo. Attese logoranti per i pazienti. Cure rinviate nel tempo. Turni massacranti per ...