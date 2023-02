Fabio Borini al centro del Derby di Mercato tra Besiktas e Fenerbahce | chi si aggiudicherà l’affare?

(Di sabato 4 febbraio 2023) L’ex giocatore della Roma, del Milan e del Verona,, sta scatenando un vero e propriodiin Turchia. Il suo contratto con il Fatih Karagumruk scade nel giugno 2023, ma le squadre di Istanbul,, sono già pronte a giocarsi la partita per portarlo nella loro squadra. Ilaveva già messo gli occhi suda tempo, ma nelle ultime ore è stato ila guadagnare la prima posizione nella corsa all’acquisto del giocatore. Il Fatih Karagumruk chiede 2.5 milioni di euro per una cessione immediata, e se l’accordo dovesse andare in porto,potrebbe diventare un giocatore bianconero. Tuttavia, ilnon ha ancora perso la speranza e i ...

Alla rete di Cenk Tosun al 33' per i bianconeri di mister Senol Gunes, ha risposto Magomed Ozdoev su assist di. Schierati titolari anche gli altri italiani Emiliano Viviano, Davide ...Commenta per primo Il Fenerbahce spinge per: l'ex Milan ha una clausola rescissoria da 2 milioni con il Karagumruk.

Fabio Borini potrebbe lasciare il Karagumruk: Besiktas e ... numero-diez.com

La stagione della vita di Borini: in Turchia ha già segnato 12 goal in ... Goal Italia

Mercato Verona, anche la Cremonese sulle tracce di Borini Calcio in Pillole

Cremonese, sprint per Borini e Cutrone: le ultime numero-diez.com

Il ds dell'Hellas Sogliano si espone su Borini: "Tutto fermo per il suo ... numero-diez.com

Il contratto di Fabio Borini, ex giocatore di Roma, Milan e Verona, scade nel gennaio 2023 ma in questi giorni il suo attuale club, il Fatih Karagumruk, potrebbe già cederlo. Il nome di Borini era già ...Buon punto per il Fatih Karagumruk di Andrea Oirlo che, nella serata che annoverava due anticipi della ventiduesima giornata della Super Lig turga, impone l'1-1 al Besiktas sul terreno dell'Ataturk Ol ...