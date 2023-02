Dai modelli nostalgici a quelli vegan | dai brand del lusso a quelli emergenti

Leggi su amica

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tutte pronte per sapere quali saranno le sneaker primavera 2023 destinate a diventare la nuova ossessione modaiola dell’anno? La scelta è ampia e variegata, perfetta per andare incontro allo stile di tante donne diverse. Daidel passato che riappaiono in veste originale o rivisitata ai nomi nuovi. Da quelle super griffate a quelle sostenibili. Fino alle collaborazioni che hanno già fatto drizzare le antenne ai collezionisti. Ecco quali sono le tendenze e i pezzi cult che non dovremmo lasciarci scappare. Collaborazioni d’eccezione Il 2022 è stato costellato di collaborazioni celebri come quella tra Miu Miu e New Balance oppure quella tra Gucci e Off-White, solo per citarne alcune. E la tendenza continua. Tra le più attese per il 2023 c’è senza dubbio quella di Nike x Tiffany & Co., annunciata ufficialmente sull’account Instagram deldi ...