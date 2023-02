Caressa | “Dividere le partite in modo spezzettato è dannoso per tutti | anche per le tv”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Fabio, noto giornalista e telecronista di Sky Sport, nel corso di un intervento su Radio Deejay, ha criticato l’attuale distribuzione delledei turni di Serie A che, a sua detta, sarebbe troppo frammentata: “la giornata di campionato in questa maniera così spezzettata risultaperper le tv. Sky non lo faceva incosì estremo, al massimo poteva essere spalmata su tre giorni su richiesta dei club che volevano più tempo per riposare. In quel caso di giocava di lunedì. Quando ci sono cinquedi medio livello contemporaneamente fanno un certo tipo di ascolti, ma se vengono divise il discorso cambia” SportFace.

Fabio nella trasmissione Deejay Football Club su Radio Deejay, è tornato su uno degli argomento... Se le spalmi su cinque orari diversi non devi dell'Ascoli per cinque ma per dieci

