Diabete infantile | i primi sintomi | le conseguenze e le terapie

(Di venerdì 3 febbraio 2023) 20000 bambini in Italia hanno ilmellito, quello di tipo 1; così come riportato dall’Agenzia ANSA questo è un trend in crescita in tutto il mondo tanto che ilè la principale malattia endocrina dell’età pediatrica. Una malattia, quella del, che ha un inizio acuto e che non prevede una cura risolutiva ma che, se gestita con attenzione e regolarità, può essere associata a una buona qualità della vita. Conosciamo meglio questa condizione, quali sono ida monitorare e come comportarsi. In cosa consiste il? Ilè, come viene definita dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, una malattia cronica caratterizzata dall’aumento dello zucchero nel sangue (iperglicemia) come effetto di una carenza, ...