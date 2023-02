Il pensiero è lì | Di Maria | la frase tombale che preoccupa i tifosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Per la Juventus c'è una nuova grana all'orizzonte. E la grana è di quelle pesanti: Angel Dimolto probabilmente lascerà i bianconeri. Dopo la vittoria al Mondiale in Qartar e soprattutto il rientro in Italia conciso con la maxi-penalizzazione della Juve, il giocatore potrebbe annunciare un cambio di programma per il suo futuro. Il suo obiettivo è quello di tornare a giocare al Rosario Central e in un'intervista a Tycsports afferma: "Il desiderio è lì. Quel momento arriverà". Parole che di certo non fanno piacere aibianconeri che ora devono fare i conti con una lotta serrata nelle parti basse della classifica e con uno sfaldamento della rosa. E di questa sfida Diè consapevole: "Abbiamo la Coppa Italia e L'Europa League che sono i nostri obiettivi. L'unica cosa che voglio fare adesso è ribaltare questa situazione ...