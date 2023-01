Traffico Roma del 29-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben Trovati al momento abbiamo pure per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Casilina e abbia altre cose ma per lavori lungo del Foro Italico siamo sulla tangenziale est all’altezza della galleria Fleming direzione Salaria trafficata anche la via Cassia in uscita dacon rallentamenti tra il raccordo e la Storta Primavalle invece troviamo Code in via del quartaccio per un incidente avvenuto all’incrocio con via Monte del Marmo nel quartiere salario Trieste è stata chiusa questa mattina via di Trasone a Piazza Crati e via dei Giordani per la strada dissestata nulla da segnalare sul resto della città è questa sera alle 18 allo stadio Olimpico l’incontro di calcio Lazio Fiorentina Oltre alle consuete modifiche alla circolazione ricordiamo il divieto di fermata sul Lungotevere della ...