Troyes-Lens sabato 28 gennaio 2023 ore 17 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tocca aldi Haise, seconda forza del torneo, aprire le danze in questodi Ligue1: l’avversario di turno è ildi Kisnorbo. Non sembra aver dato la giusta scossa alla squadra il cambio di guida tecnica: l’arrivo dell’allenatore australiano ha prodotto ad oggi una sola vittoria in 5 gare, e tre sconfitte consecutive tra Lille (campionato e coppa) e Marsiglia. Il InfoBetting: Scommesse Sportive e

CALCIO - LIGUE 1 17:0021:00 Marsiglia - Monaco CALCIO - EREDIVISIE 16:30 PSV - Go Ahead Eagles 18:45 RKC Waalwijk - FC Emmen 20:00 N. E. C. - Sparta Rotterdam 20:00 sc Heerenveen - ...CALCIO - LIGUE 1 17:0021:00 Marsiglia - Monaco CALCIO - EREDIVISIE 16:30 PSV - Go Ahead Eagles 18:45 RKC Waalwijk - FC Emmen 20:00 N. E. C. - Sparta Rotterdam 20:00 sc Heerenveen - ...

Troyes-Lens, il pronostico: in Ligue 1 gara da 2 e NO GOAL Footballnews24.it

Ligue 1: si riparte col girone di ritorno con il super derby Marsiglia - Monaco MontecarloNews.it

Ligue 1, campionato riaperto! Seconda sconfitta per il Psg: Lens a -3 ... Calciomercato.com

Ligue 1: tutto da rifare MontecarloNews.it

Ligue 1, i risultati della 16^ giornata: Mbappé al 95' e il Psg vince, poker del Lione Sky Sport

La simple perspective d’évoquer le match de samedi à Troyes, où il a joué, a débouché sur des confidences empreintes d’une touchante sincérité. Ruinée, sans le sou, l’ancienne pépite de Bollaert du dé ...Il pronostico di Troyes-Lens, gara valida per il 20° turno di Ligue 1, in programma sabato 28 gennaio 2023 alle ore 17:00 ...